L’Airshow delle Frecce Tricolori torna a Reggio Calabria: ecco quando

L’evento avrà come palcoscenico naturale il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria e per sfondo la città di Messina

Torna a volare nel cielo dello Stretto la PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), con un’esibizione mozzafiato che terrà cittadini e turisti con il naso all’insù.

L’appuntamento è previsto per domenica 30 luglio. La PAN, che tutto il mondo ci invidia per abilità, competenza e professionalità, lascerà come sempre a bocca aperta l’intero pubblico.

Le Frecce Tricolori si sono già esibite a Reggio Calabria con l’ultimo Air Show del 25 Agosto del 2019.

Cerchiate in rosso la data del 30 luglio 2023. Quel giorno non si potrà rimanere affascinati dalle ‘frecce’.

Tutti con gli occhi rivolti al cielo ad ammirare le fantastiche Aermacchi MB339 PAN!