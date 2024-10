Alta velocità, non più solo un miraggio: Frecciarossa arriva a Reggio Calabria – FOTO

Adesso, possiamo dire che non si tratta più solamente di un miraggio. Oggi, 3 giugno 2020, l’alta velocità è veramente arrivata anche a Reggio Calabria. Da anni i calabresi sparsi in tutta Italia chiedevano collegamenti ‘veloci’ per potersi spostare tra le Regioni d’Italia e, soprattutto, arrivare in Calabria senza ‘viaggi della speranza‘.

Questa sera, è infatti arrivato, con qualche minuto di anticipo, il frecciarossa partito questa mattina da Torino. La stazione centrale di Reggio Calabria si è fatta trovare pronta ad accogliere i passeggeri. Tutto è stato predisposto per evitare assembramenti tra viaggiatori e parenti.

Alcuni non si sono sottratti ai microfoni e hanno raccontato questa prima esperienza:

“Il viaggio è andato bene ed è stato comodissimo”.

Un giovane studente definisce buono il viaggio tranne che per un motivo:

“Fino a Roma il treno viaggia a 250 km/h, quindi molto veloce. Da Roma in giù, invece si viaggia alla metà della velocità, quindi non esiste frecciarossa che tenga finchè non verranno migliorate le linee ferroviarie”.

