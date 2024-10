Il Frosinone vede la A dopo un tempo. Cionek, assurdo

Una buona Reggina fino alla marcatura di Borrelli, ha anche sfiorato la rete del vantaggio. Poi un gol, quello dell’attaccante del Frosinone tenuto in gioco da Cionek e l’incredibile quanto inspiegabile manata in faccia a palla lontanissima con protagonista sempre Cionek ai danni di Caso. Una ingenuità costata carissima perchè oltre al rigore concesso ai padroni di casa tra le proteste dei giocatori amaranto, anche il rosso per il difensore polacco. Ammonito anche Camporese e per la prossima Reggina senza due difensori. Espulso anche Inzaghi per proteste.

