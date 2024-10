Frosinone-Reggina: numeri, dati e statistiche delle due squadre

Ultima giornata del girone di andata. Trasferta in terra ciociara per la Reggina. Gli amaranto rendono visita al Frosinone trainato da un ex campione del mondo, Alessandro Nesta.

Con l’avvento di Baroni la Reggina sembrava aver trovato la via dei risultati, ma le ultime due sconfitte consecutive hanno fatto riaffiorare le paure dei tifosi. La classifica dice 15° posto con 17 punti in 18 partite (media di 0.9 punti a partita) ottenuti grazie a 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Il Frosinone, che ormai da diversi anni disputa campionati di vertice, si trova al 9° posto in graduatoria con 26 punti (media di 1.5 punti a partita) in 17 partite (da recuperare la gara contro il Pisa, valevole per la 16° giornata).

Nelle ultime 5 partite la Reggina ha totalizzato 2 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte (consecutive nelle ultime due uscite). Il Frosinone nelle ultime 5 gare non ha mai vinto, ha pareggiato 3 volte e perso 2.

Frosinone meglio nel palleggio, con 419.8 passaggi medi a partita ha una percentuale di precisione pari al 82.9%, Reggina, invece, tenta 407 passaggi a partita ed ha una precisione del 81.5%. Meglio gli amaranto, seppur di poco, nel possesso palla con una media del 52.2% contro il 51% dei frusinati.

Nella manovra i laziali concludono in porta lo stesso numero di azioni manovrate degli amaranto (6.2), ma i reggini ne tentano di più (29.1 contro i 27.3 del Frosinone), questo dato determina che il Frosinone trasforma in tiro il 23% delle azioni, mentre la Reggina trasforma il 21.3%. Avanti il Frosinone nelle ripartenze. Gli uomini di Nesta ripartono 2.3 volte a partita e 1.1 contropiedi vengono conclusi con il tiro (47.5%). Reggina che gioca in contropiede 1.8 volte a partita e 0.7 volte arriva alla conclusione (41.1%).

Discorso inverso nei tiri in porta. Frosinone ne tenta di più (12.2 contro 10.9 della Reggina) ma centra lo specchio meno degli amaranto (3.9 tiri nello specchio Frosinone, 4 Reggina), con percentuali che pendono a favore dei ragazzi di Baroni in maniera marcata (37% dei tiri totali, finisce nello specchio) rispetto ai gialloblu (32.2%).

Stabile la Reggina nella differenza reti. Dato questo, che nelle ultime settimane rimane sempre inchiodato tra -7 e -9. Anche questa settimana è -9, figlio di 16 gol realizzati e 25 gol subiti. Frosinone che segna un valore positivo, infatti i 17 gol realizzati, sommati ai 16 gol subiti, danno la media di +1.

Reggina, ancora una volta più fallosa del suo prossimo avversario. 17.3 falli a partita per Loiacono e compagni con 2.9 cartellini gialli di media. Ciociari che commettono 15.5 falli con una media di 1.8 ammonizioni ogni 90 minuti.

Resiste Di Chiara che con le sue 18 presenze su 18 partite disputate, è il giocatore sempre presente per la Reggina, seguono Bellomo, Loiacono e Bianchi con 17 presenze. Nessun giocatore le Frosinone a “punteggio pieno” nelle presenze in campionato. È Zampano il più presente, 16 volte. Del Prato nella Reggina ha preso il posto di comando nel minutaggio. Con 1426 è il più utilizzato. Dietro di lui Crisetig con 1380 minuti. Bardi con 1345 e Brighenti con 1342 sono i giocatori più utilizzati dal Frosinone.

Continua a comandare Liotti, nella Reggina, la classifica dei goleador, con 5 marcature. Nel Frosinone Parzyszek con 4 reti, tallona il cannoniere della squadra, Novakovich, realizzatore di 5 gol.

I calciatori più sanzionati nelle 2 squadre sono Bellomo (con 5 gialli) per la Reggina e Kastanos e Brighenti (4 ammonizioni) per il Frosinone. Nessuna espulsione in questa stagione per i giocatori laziali.