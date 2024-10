Frosinone-Reggina: prevendita biglietti settore ospiti. Modalità e prezzi

Come sempre i sostenitori amaranto non faranno mancare il loro sostegno

E’ iniziata la vendita dei tagliandi riservati ai tifosi amaranto che vorranno assistere a Frosinone-Reggina, gara in programma mercoledì 23 febbraio e valida per la 25esima giornata.

I residenti nella provincia di Reggio Calabria potranno avere accesso soltanto al settore ospiti, e dovranno essere in possesso di fidelity card. La prevendita terminerà alle ore 19:00 di martedì 22 febbraio.

Il circuito di riferimento è Vivaticket, sarà possibile l’acquisto online sul relativo sito web ( https://www.vivaticket.it/) e presso i punti vendita autorizzati.

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters –Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il prezzo del singolo tagliando è di 15,00 euro (inclusi diritti di prevendita).