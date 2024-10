Frosinone-Reggina: la probabile formazione amaranto. Continua l’emergenza

Ogni partita mister Stellone si trova a fare la conta degli infortunati e purtroppo per lui anzichè ricevere buone notizie dall’infermeria, vede l’elenco allungarsi. Se a questo aggiungiamo anche le squalifiche, ecco che il quadro è completo. Fino al momento facendo di necessità virtù ha ottenuto grandi risultati, ma ci sono alcuni calciatori che in questo incredibile e fitto calendario non hanno mai riposato ed avrebbero bisogno di tirare il fiato. “Cortinovis non sarà della partita“, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, probabilmente doveva essere lui il sostituto di Folorunsho, ma comunque andrà in panchina. Per il resto si dovrebbe andare avanti con questo 3-5-1-1 molto dispendioso e di sacrificio, salvo le solite sorprese che riserva ogni partita Stellone.

REGGINA: Micai, Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Kupisz, Bianchi, Crisetig, Giraudo; Bellomo; Tumminello. All. Stellone