Serie B: nuovo intervento del presidente Bandecchi dopo la pesantissima sconfitta

All’indomani della preziosa vittoria della Ternana sul campo del Parma, ci si aspettava qualcosa di diverso dal presidente degli umbri Stefano Bandecchi che, invece, ha attaccato squadra e tecnico per un atteggiamento assunto in campo che il massimo dirigente non ha gradito. Il primo pensiero da parte di tutti è andato allo stesso Bandecchi, un attimo dopo la pesantissima sconfitta dei rossoverdi nello scontro diretto con la Spal, un 5-1 senza possibilità di replica ed una prestazione decisamente sottotono. Il presidente, come al suo solito, è andato invece controtendenza e seppur con una risata apparsa forzata e molto amara nel suo solito video Instagram ha detto pochissimo: “Sentiamo che cosa hanno tutti da raccontarci. Io avrei aggiunto un difensore“. Possibile che in giornata dica altro, molto altro.

