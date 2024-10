Frosinone-Reggina: la probabile formazione amaranto. Dubbi sul modulo

Giocarsela a viso aperto o rimanere con una disposizione tattica prudente come la Reggina delle ultime settimane? Quel che conta è l’atteggiamento, ripete spesso mister Inzaghi ed allora la speranza è che il gruppo di calciatori amaranto ne assumano uno diverso rispetto per esempio a quel primo tempo inguardabile contro il Brescia. Sul modulo, possibile che venga confermato il 3-5-2, rispetto ad un Frosinone forte in ogni reparto in modo particolare sulle corsie esterne.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. All. Inzaghi