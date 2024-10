Serie B: il Frosinone è in serie A. La Reggina ancora nei play off, ma il 4 maggio…

Negli anticipi di domenica, il Cagliari è tornato al successo e si avvicina al Parma. Pareggio che serve a poco ad entrambe tra la Spal ed il Perugia. Il Bari non va oltre il pari con il Cittadella. Colpo importante del Brescia che supera il Cosenza nello scontro diretto. Crisi Pisa. Tra le otto squadre (dal Pisa al Como) per due posti all’interno della griglia play off, si candida anche il Venezia, certamente tra le squadre più in forma di questo finale. Strapazza il Modena con cinque reti ed il poker di Pohjanpalo. La giornata si è conclusa con il posticipo tra il Frosinone e la Reggina. Squadra di casa in difficoltà nella prima parte ma poi come spesso accade, gli amaranto al primo tiro in porta subiscono il gol (Borrelli). Poi succede un qualcosa di incredibile, una manata di Cionek in faccia a Caso a palla lontanissima, rigore ed espulsione per il difensore amaranto e da quel momento tutto diventa più complicato. In dieci la riapre un gol di Hernani, ma poco dopo la solita incertezza di Colombi su un tiro non proprio irresstibile di Caso chiude il match. Il Frosinone è in serie A, la Reggina ancora dentro la griglia play off, ma il prossimo 4 maggio molto probabilmente subirà una nuova penalizzazione, ancora più pesante della prima.

Leggi anche

I risultati della giornata

Spal – Perugia 1-1

Cagliari – Ternana 2-1

Como – Palermo 1-1

Bari – Cittadella 1-1

Brescia – Cosenza 2-1

Sudtirol – Genoa 0-0

Benevento – Parma 2-2

Ascoli – Pisa 2-1

Venezia – Modena 5-0

Frosinone – Reggina 3-1

Leggi anche

La classifica

Frosinone 71 (promosso in serie A)

Genoa (-1) 67

Bari 61

Sudtirol 54

Parma 52

Cagliari 51

Pisa 46

Reggina 46

Ascoli 46

Venezia 45

Palermo 45

Modena 44

Ternana 43

Como 43

Cittadella 38

Brescia 38

Cosenza 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32