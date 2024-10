Reggina: il patron Saladini a Sky Sport sugli obiettivi e le prossime udienze

Il Frosinone per i tre punti che valgono la serie A, la Reggina per provare a consolidare almeno per il momento la propria posizione all’interno della griglia play off. Inzaghi ed i suoi saranno concentrati per tentare di uscire imbattuti dallo Stirpe, mentre la società si prepara alla battaglia nelle aule dei tribunali sportivi. Parla a Sky Sport il patron Felice Saladini: “Abbiamo un pubblico eccezionale che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo che quello che succede fuori dal rettangolo di gioco non condizioni il nostro gruppo ed Inzaghi è il valore aggiunto. La giustizia sportiva farà il suo corso e siamo convinti che tutto procederà in maniera corretta. Sono fiducioso e credo nelle istituzioni sportive, siamo sereni. Io come imprenditore mi sono impegnato a presentare un piano di ristutturazione del debito, sostenibile, c’è un percoso di tre anni insieme al tecnico ed i calciatori. Abbiamo salvato la Reggina che altrimenti sarebbe fallita. Adesso a quasi un anno ci ritroviamo qui, lottiamo per i play off, abbiamo risanato la società dai debiti pregressi, credo possa ritenersi un anno straordinario. La Reggina deve costruire per raggiungere quel traguardo importante, lo merita la città e lo faremo certamente con Inzaghi”.

