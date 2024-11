FUCK THIS LIFE’, il nuovo album di Carlo SLIM C. Guarda il video clip girato a Reggio Calabria.

Esordio musicale per Carlo Slim C. Setti pezzi coinvolgenti e di grande spessore artistico per un cantante che si propone nel panorama hip-hop. Grazie alla preziosa collaborazione del PFL STUDIO, diretto da Nato Serranò nasce questo EP dalla superba interpretazione.Il video clip estratto è FUCK THIS LIFE, brano in cui il cantante racconta se stesso ed il mondo d’oggi con una forte denuncia sociale. Girato a Reggio Calabria dal regista Sergio Puglia che sprigiona tutto il suo know-how facendo rivivere per immagini il significativo testo del cantante reggino.