Reggio, l’Università Dante Alighieri ha un nuovo Rettore. È scontro tra i due CdA

Il consiglio di amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha recentemente nominato Fulvio Gismondi come nuovo rettore.

Chi è Fulvio Gismondi

Nato a Roma l’11 settembre 1960, Fulvio Gismondi è Professore Ordinario di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso l’Università Telematica “G. Marconi” di Roma. Nel 2007 ha fondato il gruppo di consulenza Parametrica, attivo nei settori della consulenza finanziaria, attuariale, del risk management e del business analytics. Nel corso della sua carriera, Gismondi ha ricoperto vari ruoli, tra cui amministratore di imprese di assicurazione, casse di previdenza e società immobiliari; consigliere economico presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consulente per Cassa Depositi e Prestiti, commissioni parlamentari, Stato del Vaticano, IOR e Repubblica di San Marino. Ha inoltre svolto incarichi come attuario per oltre 50 imprese di assicurazione e revisore attuariale per più di 60 compagnie assicurative.

Una nomina “di rottura”

In precedenza, come anticipato su queste pagine, si ipotizzava la nomina della professoressa Simona Totaforti, decana dell’ateneo e docente ordinaria di Sociologia urbana, con un lungo percorso all’interno dell’università. La decisione di optare per una figura esterna come Gismondi, non docente dell’ateneo, indica una rottura ed una “guerra” che porta alla Capitale.

Il futuro dell’UniDA

Resta da vedere come la comunità accademica ed il CdA guidato da Pasquale Basilicata, che vede inclusi anche il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, reagirà a questa nomina e quali saranno le strategie adottate per il futuro dell’ateneo.