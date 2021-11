Fuori 'Deja vu' nuovo pezzo del duo reggino Corosmi e Br1 - VIDEO

Dopo il successo della prima hit “Cambiare colore”, ecco la tanto attesa nuova uscita dei due giovani reggini: un brano che unendo i suoni tipici del raggaeton alle melodie della Gaita Midi crea uno stile diverso dagli altri e a tratti inconfondibile.

'Déjà vu', il nuovo brano di due artisti reggini

Il brano è il racconto di un amore perduto attraverso il ricordo del protagonista: il primo amore, quello che ognuno di noi difficilmente riuscirà a dimenticare e che tornerà sempre nella nostra mente come un déjà vu.

Il videoclip è stato girato a Palmi, nella splendida location della Sala Madame Lillà e vede come protagonisti, oltre i due cantanti Consolato Rosmini e Bruno Marino, artisti di spicco del panorama reggino tra i quali il noto ballerino di break dance ed ex allievo della scuola di Amici Cristian Bilardi in arte Mowgli, il maestro di ballo Nino D’amico con lo staff di “Progetto Salsa” e il musicista Antonio Nicolò che ha impreziosito le musiche del pezzo con uno splendido assolo di Gaita Midi. Questo progetto che coinvolge tante personalità artistiche del panorama reggino dimostra le potenzialità della nostra amata terra troppo spesso bistrattata ma ricca di talenti.