'Porto i fuorisede gratis a casa per Natale': torna l'iniziativa di Un Terrone a Milano

Cosa sogna un fuorisede a Natale se non tornare a casa? “E che problema c’è?” verrebbe quasi da pensare a chi non conosce le dinamiche che, da troppo tempo, attanagliano l’Italia. Giovani e meno giovani, sempre più spesso, emigrano al Nord in cerca di un futuro che al Sud, la maggior parte delle volte, è impossibile realizzare. La valigia piena di tanta forza di volontà e la convinzione di poter tornare in qualsiasi momento, però, si svuota, anno dopo anno, sempre un po’ di più.

Cosa saranno mai un paio di ore di aereo, o qualche ora in più di treno o mezza giornata in auto pur di far ritorno nella propria città di origine? Un fuorisede affronta questa e ben altro pur di essere a casa, in particolar modo quando le festività si avvicinano. Ma è vero anche che, alcune volte, lo spirito di sacrificio non basta. Non basta volerlo con tutto il cuore quando un biglietto aereo A/R Milano-Reggio Calabria arriva a costare anche 800 euro. Proprio dall’esigenza di donare un’alternativa ai tantissimi italiani che desiderano ardentemente riabbracciare il loro amato Sud, nasce l’iniziativa di “Un terrone a Milano” che, proprio in queste ore sta portando a casa gratuitamente 130 persone.

Fuorisede a casa gratis per Natale: Un terrone a Milano colpisce ancora

È proprio il caso di dire che Stefano Maiolica alias “Un terrone a Milano” colpisce ancora. 28 anni originario di Salerno, Stefano, come molti altri italiani, ha lasciato il suo Sud per andare a Milano e, anno dopo anno, ha capito che le sue “avventure” erano anche quelle di molti altri ragazzi del Meridione ed ha così deciso di condividerle sui social.

“Ho scelto Milano in modo da poter avere il futuro a 5 ore di treno da casa. Così, ho fatto le valigie, ho spezzettato il mio cuore e sono salito sul treno che mi avrebbe cambiato la vita per sempre. In questi anni ho dovuto affrontare tantissime sfide: la ricerca di una stanza decente e a un costo accessibile, il costo della vita a Milano e la tanta nostalgia di casa. Ma queste sfide mi hanno aiutato a capire davvero chi sono e ho deciso di condividerle con voi. Così, una notte di maggio del 2018 ho realizzato che le sfide che la mia storia era la storia di tanti e che sarebbe potuto essere utile raccontare la mia esperienza per aiutare gli altri. Così è nato unterroneamilano e in questi anni…ne sono successe di cose!”.

Per esempio, nel 2019, per la prima volta, Unterroneamilano ha deciso di noleggiare un pullman e realizzare un viaggio completamente gratuito per portare a casa i fuorisede a Natale.

“Non avrei mai immaginato di trovarmi, qualche anno dopo, a progettare una cosa così incredibile insieme a Galbani“.

Nel 2022, infatti, i pullman sono due e stanno realizzando il sogno di portare a casa i fuorisede:

“Il “Galbanino” di due piani per la Sicilia (con tappe in Campania e Calabria) e il “Galbanetto” diretto in Puglia fino in Salento. Portiamo 130 fuorisede (studenti, stagisti, insegnanti, disoccupati) a casa completamente GRATIS! Porteremo un “Pacco da su” pieno di regali da Milano fino a Catania per consegnarlo, insieme all’Associazione Gammazita, ai bambini più bisognosi. Sono “Galbanizzato” da questo progetto e ringrazio tutte le persone che hanno lavorato duramente per aiutarmi a realizzarlo!”.

Un’iniziativa lodevole e che scalda il cuore, nella speranza, magari il prossimo Natale, di non dover continuare a parlare dei salassi e dei viaggi impossibili a cui i fuorisede sono costretti.