La Futura si tinge di azzurro: convocazione per Gabriele Squillaci

“La Futura del Futuro” si fa strada. Oggi 16 giugno 2023 alle ore 12.30, inizierà il Raduno azzurro, ‘We Are Futsal‘ dedicato ai giovani classe 2005 d’Italia.

Un atleta della Futura parteciperà alla Future Cup, come da tradizione. Il network giallo-blu fa festa grazie alla convocazione del talentoso Gabriele Squillaci, atleta in crescita costante ed in orbita prima squadra da ormai, tanto tempo, fratello maggiore di Alessandro, già convocato in Nazionale Under 17.

Squillaci, infatti è stato inserito all’interno dei quattordici convocati del Raduno, nella Macro area centro Sud (con Basilicata, Campania e Sicilia) che si terrà a Salsomaggiore: una bella vetrina, considerando che le gare della Future Cup verranno trasmesse in Diretta su Sky Sport.

Un nuovo feedback positivo per la gioventù cresciuta al Palattinà, ed una nuova conferma in vista del campionato di A2 Elite che si va ad aprire.