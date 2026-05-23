Giornata della legalità, Occhiuto: ‘Rispetto della legge e contrasto alla criminalità principi indispensabili’

Occhiuto ricorda Falcone e la scorta di Capaci nella Giornata della legalità, sottolineando l’importanza del rispetto della legge e del contrasto alla mafia

“Nella Giornata della legalità, l’Italia ricorda la strage di Capaci e rende omaggio a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro la mafia. Quella ferita, a distanza di anni, resta viva nella coscienza collettiva del Paese.

Ma da quel dolore è nata una consapevolezza ancora più forte: il rispetto della legge e il contrasto alla criminalità organizzata non sono principi astratti, ma condizioni indispensabili per garantire libertà, sviluppo e futuro alle nostre comunità. La legalità si costruisce ogni giorno: nelle istituzioni, nella scuola, nel lavoro, nell’amministrazione pubblica, nelle scelte individuali e collettive.

Molto è stato fatto grazie al sacrificio e all’impegno di chi ci ha preceduto, ma molto resta ancora da fare. Ed è una responsabilità che appartiene a ciascuno di noi”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia.