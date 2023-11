La Futura ritorna in scena: si gioca sul campo del Canosa

Finalmente in campo. Dopo la sosta, la Polisportiva Futura viaggia alla volta della Puglia a caccia di continuità e vittorie. I gialloblu di Mister Fiorenza giocheranno sul campo del Canosa.

Cividini e soci cercano conferme dopo la vittoria in riscossa ottenuta tra le mura amiche del Palattinà contro Futsal Cesena.

La super vittoria, ribaltando il risultato dall’1 a 3 al 6 a 3 è ancora negli occhi festanti dei supporter Futura che, oggi, vogliono vincere ancora.

La settimana di pausa è servita al team per ricaricare energie e recuperare gli acciaccati.

I pugliesi hanno cambiato tanto rispetto alla passata stagione e sono, al momento, penultimi in classifica a quota sei.

Hanno vinto all’esordio con Itria, 5 a 2, alla seconda giornata sempre vittoria in casa del Cus Molise per poi incanalare una lunga serie di sconfitte: 3 a 4 perdendo le successive sfide 5 a 10 con Benevento, 5 a 1 a Giovinazzo, 0 a 4 in casa con la Lazio, 10 a 1 a Melilli, 4 a 6 nel derby con Manfredonia,5 a 1 in casa dell’ultimo avversario della Futura, il Cesena.

Il team ha cambiato tantissimo: un vera e propria rivoluzione. Luigi Tavone alla guida.

Jaouad Boutabouzi, Kaique Melo,Araca, accanto ad italiani di valore come Iodice, La Bella,Mura e Subrizio sono i calcettisti più rappresentativi.

Si gioca alle ore 15 di sabato 25 novembre al Palacolombo di Ruvo di Puglia.

La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina social della società ospitante.

Arbitrano la sfida i signori Andrea Barillà di Cinesello Balsamo, Gioacchino Lattanzio di Collegno con Sergio De Gennaro di Molfetta al cronometro.