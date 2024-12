Futura U3: a due secondi dalla fine il gol che vale il primo posto

Futura-Casali del Manco 6-1

(Torino, Squillaci Gab 3, Giardiniere, Labate)

Coppa della Divisione Under 23: il gol per il primo posto matematico arriva a due secondi ed otto decimi dalla fine.

La Futura, in versione Under 23, festeggia il primo posto matematico nel girone battendo Casali del Manco.

Gara molto sentita, con il Capitano Andrea Falcone presente in campo per dedicare la vittoria a suo padre Franco, da sempre vicino al progetto della Futura. Mister De Stefano decide di preservare Scalavino, ma la squadra risponde con una prestazione collettiva eccezionale.

Nonostante gli ottimi interventi del portiere avversario, la Futura chiude il primo tempo sul 4-1 e continua a dominare nella ripresa, arrivando al quinto gol e al tripudio finale.

Le reti sono state segnate da:

Torino in apertura

in apertura Tripletta di Gabriele Squillaci , protagonista assoluto del match

, protagonista assoluto del match Gol di Giardiniere

Centro decisivo di Francesco Labate

Una vittoria del cuore, dedicata al progetto e alla passione della squadra.