Futura, mister De Stefano: ”Ho visto gli occhi giusti. Pronti per la nuova stagione, si parte con l’Under 23′

La Polisportiva Futura lavora sodo. I ragazzi allenati dal tandem Honorio-Martino, lavorano in vista del mese di ottobre e del via al campionato di A2 Elite. Nel frattempo, però, sabato 21 settembre 2024 è tempo di start per la selezione Under 23. Falcone e compagni saranno gli ospiti della medesima selezione del Messina Futsal, compagine che, in prima squadra gioca in A2.

Abbiamo ritrovato mister Francesco De Stefano, confermato vice-allenatore della prima squadra, preparatore fisico del progetto, nonché capo allenatore delle selezioni Under 23 e dei Campioni di Calabria dell’Under 19: “Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me, nuovamente. Spero di poterla ripagare al meglio. L’anno scorso è stata una stagione importante. L’aver ricevuto la conferma per i medesimi ruoli della passata stagione è per me motivo di grande orgoglio. Cercherò di fare sempre meglio“.

Nei primi giorni e dopo i primi test, che squadra hai visto?

“Ho visto gli occhi giusti. Ci aspettiamo tanto e sono sicuro che come Staff, i ragazzi ci ripagheranno al meglio. Per quanto riguarda le selezioni Under, vincere fa sempre piacere ma, il vero obiettivo è quello di proiettare i nostri giovani verso la prima squadra. Abbiamo grandi aspettative anche per la selezione Under 23, oltre che per l’Under 19, dove, per ragioni anagrafiche abbiamo salutato più di qualche effettivo. Il dato importante è che, se tanti talenti, dai fratelli Squillaci, a Francesco Labate sono in pianta stabile in prima squadra vuol dire che si è sempre lavorato bene”.

Come va con lo staff tecnico?

“Sono diventato una “spugna”: ho voglia di rubare qualsiasi tipo di segreto a due figure così importanti come Humberto Honorio e Tonino Martino. Ho tantissimo da imparare, da migliorare. Ogni qualvolta che parliamo di Futsal è un piacere sono pronto per apprendere giorno dopo giorno”.