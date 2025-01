Futura, Giardiniere: ‘Felice per il gol e la vittoria. Tifosi immensi’

"Giocare con compagni come Honorio, Pizetta e Pedotti è fantastico"

Mario Giardiniere, giovane calcettista della Futura, commenta la vittoria contro Tombesi di Ortona e la sua stagione, sottolineando l’importanza del gruppo e l’affetto del pubblico.

“Sono contentissimo per la vittoria e per il gol”, esordisce Mario Giardiniere, dopo il 7-1 contro l’Ortona. “Giocare con compagni come Honorio, Pizetta e Pedotti è fantastico. Mi sono sentito subito a casa”.

Giardiniere si sta ritagliando un ruolo importante nella squadra: “Il mio obiettivo è dare il massimo in ogni momento, qualunque sia il minutaggio. Voglio contribuire ai successi di questa squadra e sono orgoglioso di farlo”.

Il giocatore elogia il pubblico del Palattinà: “È un pubblico immenso, che ti fa sentire a casa. Dopo il gol mi sono girato a guardarli e ho sentito il loro calore, un’impressione incredibile e pazzesca, sono immensi. È un ambiente bellissimo, spero di arrivare fino in fondo e fare bene con questa famiglia“.