Futura, un Natale ‘pallonato’: festa ed abbracci per i giovani gialloblu

Festa natalizia per la Futura: dal Futsal’s Party all’albero gialloblù, un pomeriggio che ha unito famiglie, sport e tradizione

Si è svolta domenica 10 dicembre, presso la “Palattina” di Lazzaro, una bellissima iniziativa natalizia organizzata dalla Futura, società sportiva che promuove il calcio giovanile ed è attiva nel Futsal nazionale, veleggiando nelle zone altissime del ranking di Serie A2 Elite.

Protagonisti assoluti i giovani atleti della Futura, che hanno realizzato un originale albero di Natale. Non un abete tradizionale, ma un albero costruito dai ragazzi stessi con tanto di palline home-made di colore giallo e blu. Un’idea creativa, coinvolgente e divertente per augurare buone feste in modo originale.

Un pomeriggio di festa e condivisione

La giornata è stata un’occasione di festa e condivisione per atleti, famiglie e staff tecnico. Dopo la creazione dell’albero “pallonato”, tutti a festeggiare con il Futura’s Party: dolci, crispelle e altre leccornie hanno allietato il pomeriggio, in un clima di allegria e spensieratezza.

Presente, al completo, tutta la prima squadra: Capitan Jean Carlos Cividini e compagni hanno partecipato e seguito passo passo l’evolversi dello splendido pomeriggio, tra tiri in porta, parate e grande divertimento.

Un ringraziamento speciale alla “Curva delle Mamme”

La società desidera ringraziare pubblicamente la “Curva delle Mamme”, pilastro imprescindibile per le progettualità Futura in ambito senior e young, un valore aggiunto che poche realtà sul territorio possono vantare.

Un modo per la Futura di celebrare lo spirito natalizio, rafforzando i legami tra i giovani calciatori e promuovendo i valori dello sport e dell’amicizia. Un’iniziativa che testimonia l’impegno della società non solo nella formazione sportiva, ma anche nella crescita umana dei propri atleti.