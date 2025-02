Futura, Martino: ‘Ogni partita è un’emozione, questi ragazzi non smettono di sorprenderci’

Dopo una partita memorabile contro Taranto in Coppa Italia, che ha regalato alla Polisportiva Futura il passaggio del primo turno, il mister Tonino Martino ha condiviso le sue emozioni e riflessioni in un’intervista ricca di entusiasmo e orgoglio. Una vittoria che ha scritto un pezzo di storia per la società del Presidente Nino Mallamaci e che conferma il momento splendido vissuto dalla squadra.

“È un momento splendido per la Polisportiva Futura. Arriviamo da una partita memorabile, una delle più belle degli ultimi anni senza ombra di dubbio. Ogni partita sta diventando la più bella, ma questa è stata davvero straordinaria“, ha esordito Martino.

La partita contro Taranto, giocata fuori casa, ha visto la Futura reagire in modo incredibile dopo aver subito tre gol: “C’è stata una reazione finale che ha dell’incredibile. Powerplay, gol immediato dopo i tre subiti… che emozione! Siamo entrati nella storia della società, superando per la prima volta il primo turno di Coppa Italia“.

Martino ha analizzato la partita, sottolineando l’approccio positivo della squadra: “Abbiamo avuto un grande approccio alla gara e una buona gestione fino a 8 minuti dalla fine. Poi Taranto ha messo il portiere in movimento, e in questo sport è un’altra partita. Hanno costruito bene tre o quattro azioni, mettendoci in difficoltà. Nonostante avessimo difeso bene, hanno rimontato sul 3-3. Ma ci siamo guardati negli occhi e abbiamo provato a vincere negli ultimi minuti. Forse la fortuna è dalla nostra parte, o ci sta restituendo un po’ di quello che abbiamo dato“.

Ora la Futura guarda alla prossima sfida contro Mascalucia (in campo sabato alle ore 15 in terra etnea), un avversario temibile: “Mi aspetto una gara difficilissima. Il campionato ci insegna che ogni partita è a sé. Ci sono stati risultati sorprendenti nelle ultime giornate, e il campionato è molto equilibrato, a parte Capurso che domina. Andiamo a Mascalucia con responsabilità e sicurezze in più rispetto all’andata, quando eravamo ancora in fase di amalgama. Quella partita è stata strana: abbiamo perso una traversa e subito dopo un gol. Questa volta proveremo a riscattarci“.

Nonostante le numerose assenze e gli infortuni, la squadra continua a sorprendere: “Abbiamo avuto tre ginocchia rotte e assenze pesantissime. All’inizio avevamo un roster con Cividini, Minnella, Totò Pannuti… gente difficile da sostituire. Ma i ragazzi che ci sono non mi sorprendono più. Alessandro Squillaci, Ciccio Labate, Pasquale Torino, Mario Giardiniere,Andrea Falcone, Peppe Scopelliti… tutti stanno dando una mano enorme. E poi c’è Paolo Parisi, uno dei migliori portieri della categoria“.

Martino ha voluto sottolineare il ruolo dei veterani, veri pilastri della squadra: “Giò Pedotti e Humberto Honorio rappresentano forse il miglior pacchetto stranieri della serie A2 Elite. Humberto ha vinto nove scudetti ed è una leggenda di questo sport, la storia di Giò idem. Sono avanti con l’età, ma hanno una voglia di giocare e mettersi in discussione che vedo in poche persone, nemmeno nei ragazzi“.

Un pensiero speciale è andato al portiere Paolo Parisi, autore di una partita ai limiti della perfezione: “Paolo merita palcoscenici più importanti, e gli auguro di arrivarci con questa maglia. È uno dei migliori portieri della categoria, e una sbavatura non può oscurare una partita perfetta. A 4 secondi dalla fine ha fatto l’ennesima parata importante. Gli errori capitano, ma è come reagisci che fa la differenza. Sono orgoglioso di lui“.

Il metodo di lavoro e il confronto continuoMartino ha concluso parlando del suo metodo di lavoro, basato sul confronto con lo staff e i giocatori: “Io e Humberto (Honorio il co-allenatore ndr) abbiamo un modo molto simile di vedere questo sport. Mi confronto spesso con lui, con Peppe Scopelliti, con Giò Pedotti e con Paolo Parisi… Cerchiamo sempre di decidere insieme. Le sensazioni del campo e dell’allenamento sono importantissime, e proviamo a studiare ogni dettaglio per affrontare al meglio ogni partita“.