Sconfitta amara per la Futura, Mascalucia vince nel finale

Cade la squadra reggina dopo due vittorie. In gol il portiere avvesario

Dopo due vittorie consecutive e un momento magico di risultati dalla Scuola Calcio alle selezioni Under, la Polisportiva Futura non riesce a fare risultato e cade, a un minuto e diciotto dalla fine, passando da un ipotetico 2-1 a un risultato inverso, arrivato da un recupero e gol del portiere avversario.

Vince la matricola Mascalucia, che gioca una gara attenta e concentrata.

I quintetti in campo

La Futura, reduce da due successi ottenuti contro Roma e Tombesi, schiera Parisi, Honorio, Scopelliti, Pizetta e Labate, dovendo fare nuovamente a meno del Capitano Cividini. Gli ospiti schierano il giovane Danilo Lo Faro tra i pali, Licandri, D’Arrivo, Messina e Longo.

La partita

Il primo tempo è troppo soft, con pochissime palle gol e portieri poco impegnati. La sblocca Mascalucia grazie a una serpentina illuminante di Marletta, che serve Nicolosi per il gol dell’1-0 al diciottesimo. Scalavino sfiora il gol del pari sotto rete, con il primo tempo che si chiude sullo 0-1.

Nel secondo tempo, la Futura monopolizza il possesso palla: numerose azioni, anche se poche realmente pericolose. Andrea Labate sblocca la situazione con un gol spettacolare all’incrocio, segnato al ventiseiesimo. L’inerzia cambia ancor di più con Honorio e soci pronti a spingere a caccia del gol della vittoria. Tanto powerplay sul finale, ma arma molto rischiosa.

Su un tentativo a rete, il portiere del Mascalucia Lo Faro non solo para, ma si inventa il gol della giornata, firmando l’impresa corsara degli ospiti.

Prossimo appuntamento

Tanto rammarico e voglia di ripartire subito per la Futura, che nel prossimo turno se la vedrà contro un avversario tostissimo, in trasferta, come il Cnl Cus Molise.