Futura: dopo l’eliminazione dalla Coppa, obiettivo secondo posto

Una sfida importantissima. Ancora una volta in Puglia. La Futura gioca sul campo del Giovinazzo.

Salutata l’esperienza in Coppa Italia e, dopo la ricca vittoria ottenuta contro Cnl Cus Molise, i giallo-blu, secondi in classifica con 29 punti giocano contro un team che scalpita per fare bene.

La Defender è al momento settimana a quota 22 in piena corsa PlayOff.

I pugliesi hanno riposato nell’ultimo turno e, nel penultimo, così come i giallo-blu hanno battuto la Cnl Cus ma in Molise con il punteggio di 2 a 5.

Nella gara di andata fu festa Futura, un 6 a 3 galattico al Palattinà.

I pugliesi sono una squadra costruita per volare alto in questo torneo. Sosa, nazionale uruguaiano e gli argentini Di Fonzo e Mejuto sono tre stranieri al top per la categoria accanto ad un gruppo collaudatissimo. Di Capua in porta, Piscitelli, Palumbo, Mongelli accanto ai giovani Fanfulla e Marolla rappresentano un roster che può vincere ovunque sotto la guida di mister Luigi Bernardo.Teramo e l’ottimo Divanei sono gli ultimi arrivi.

Si gioca al Palapansini alle ore 16 di sabato 22 febbraio. Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.