Pizetta: ‘Sono tornato, faremo grande la Futura. Honorio fuoriclasse’

Eriel Pizetta, laterale della Futura, torna protagonista dopo un fastidioso stop. La vittoria contro la seconda forza del torneo di A2 Elite, la Ss. Lazio, è stata un momento chiave. “L’importanza dei tre punti“ e la forza del gruppo sono stati i temi principali delle sue dichiarazioni.

“Incredibile! Honorio è senza paragoni, lo vediamo ogni giorno in allenamento e poi in partita fa queste giocate che non ti aspetti. È un fuoriclasse, un piacere stare al suo fianco. Assolutamente! È uno spot per i giovani della nostra squadra e per i ragazzini della scuola calcio. Vedere un giocatore del genere, che fa cose che non si vedono da nessuna parte, è un qualcosa di irreale, che fa capire ai giovani che ce la possono fare. Avere uno di spessore come Honorio fa crescere i nostri Under 19 e Under 23 e serve da esempio per i piccoli”.