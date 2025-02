Futura, Pizetta: ‘Questo è un gruppo che non molla mai’

La Futura è seconda in classifica in A2 Elite. Sabato 8 febbraio sarà, nuovamente, tempo di campionato in casa del Mascalucia.

Il turno di Coppa Italia, ed il passaggio del turno stesso, ha caricato ulteriormente l’ambiente all’interno di un’annata da urlo.

Lui? Decisivo, volitivo e mai domo. Abbiamo fatto il punto con il brasiliano Eriel Pizetta: è suo il gol decisivo per il passaggio del turno, al Palamazzola di Taranto.

Cosa hai pensato dopo il gol del 3 pari e successivamente, cosa ne pensi della scelta immediata del power play e del tuo gol?

“Quando abbiamo subito il 3 a 3 è stato un duro colpo. A mio avviso, avevamo giocato un primo tempo ai limiti della perfezione. Nel secondo tempo, eravamo anche riusciti a gestire le nostre forze.

Alla fine, effettivamente eravamo un po’ stanchi: a quel punto, dopo il pari, ci siamo guardati negli occhi ed eravamo convinti che nulla era perso.

Era tutto pianificato con il Mister Martino. In settimana sapevamo già che dovevamo attuare il power play, cosa che avevamo già provato in settimana. Il regolamento parlava chiaro e giocare anche un supplementare poteva diventare molto difficile per noi. Ci abbiamo creduto. Lo spirito è questo, quello di non mollare mai.

Non sarebbe stato giusto uscire dalla competizione della Coppa Italia dopo una gara così bella ed intensa per il nostro gruppo.

Amiamo affrontare difficoltà che sembrano insormontabili ed il gol, immediato, è la risultante della nostra voglia di vincere”.

Ci puoi raccontare qual è il segreto dello spirito Futura, capace di non mollare mai anche di fronte a difficoltà che appaiono insormontabili?

“Il gol che abbiamo appena raccontato è stato una gioia. Ma non è un mio gol, è un gol di tutto il gruppo Futura. Siamo tutti indispensabili, dal primo all’ultimo. Cerchiamo di migliorare sempre. Tante squadre si sono rafforzate con grandi innesti. Noi stiamo procedendo con il passo giusto”.

Si volge verso una trasferta dura contro Mascalucia che, all’andata, riuscì a battervi in una gara molto rocambolesca. Che gara ti aspetti?

“Partita che brucia da inizio stagione. Da quella sconfitta siamo cresciuti tanto. Sarà tosta.

C’è un forte fattore campo e loro sono molto organizzati.

Noi lavoreremo sodo per continuare questo trend, difendendo bene e provando a sfruttare tutte le situazioni utili. Credo che abbiamo assunto una consapevolezza davvero importante e possiamo fare bene”.

Eriel Pizetta, oltre ad essere uno dei giocatori più forti ed impattanti del torneo di A2 Elite, è anche una colonna portante del parco istruttori Futura. Come sta procedendo il lavoro con i giovani della Scuola Calcio?

“Molto bene. I ragazzi stanno giocando il campionato Csi ed a breve inizieranno i tornei federali.

Si divertono tanto, ed hanno acquisito tanto rispetto verso l’avversario e verso i propri compagni.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie: c’è grande collaborazione e non posso che dire grazie”.

Con una classifica così, e con l’obiettivo di giocare partita per partita, quale potrebbe essere il sogno in questa stagione?