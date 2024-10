Futura, Scopelliti: ‘Vittoria di carattere contro la Roma, pubblico fantastico’

La Futura porta a casa i primi tre punti della stagione con una vittoria importantissima all’esordio al Palattinà, impianto gremito in ogni ordine di posto, festante e meraviglioso. Dopo il 4 a 2 contro l’ambiziosa A.S. Roma, la Futura è al lavoro per preparare la prima trasferta dell’anno.

La seconda giornata del campionato di Serie A2 Elite prevede il viaggio di Honorio e compagni a Ortona, per affrontare Tombesi, team che ha pareggiato alla prima giornata sull’ostico campo del Giovinazzo.

Sull’ultima sfida abbiamo ascoltato il calcettista Giuseppe Scopelliti.

Il migliore in campo è stato Antonio Pannuti?

“Si merita questo e tanto altro. Sta facendo enormi sacrifici per essere con noi. È un grande giocatore e lo ha dimostrato, come si vede”.

Che gara è stata?

“È stata la gara che volevamo e sognavamo tutti. Non è mancato il carattere. Abbiamo dato l’anima cercando di vincere a tutti i costi, nonostante le assenze. C’è stata tanta voglia, cercando di vincere ogni contrasto. Abbiamo giocato ‘quasi’ la partita perfetta, con pochissime sbavature. È, a mio avviso, la strada giusta”.

La forza del gruppo

“È la parola ‘chiave’. Abbiamo giocato da vera squadra. I miei compagni sono stati tutti encomiabili. Abbiamo dato ‘tutto’, tutti con la stessa voglia, con la grinta di non mollare”.

E senza pensare alle assenze

“Il Capitano Cividini, Minnella ed il giovane Labate sono pedine importanti e fondamentali per noi. Era complicata, e la nostra forza, il gruppo, è venuta fuori. Abbiamo dimostrato che possiamo sopperire a qualsiasi tipo di assenza. Non è bello giocare senza effettivi di questo calibro: spero ritornino presto”.

Il sostegno del pubblico