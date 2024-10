Futura, Squillaci: ‘C’è un gruppo che ha voglia di riscatto’

Alessandro Squillaci scalpita per far bene. Punto di riferimento assoluto delle selezioni giovanili Futura.

Convocato in azzurro a ripetizione. Vuole farsi trovare pronto anche in prima squadra, dove, negli anni, ha iniziato a far vedere tutto il suo talento.

Oggi, alla corte di Tonino Martino ed Humberto Honorio lancia la sfida alla A2 Elite.

La Polisportiva Futura lavora in vista del prossimo obiettivo.

Un nuovo turno di transizione prima del campionato, il test rinforzato del venerdì 4 ottobre alle ore 19 contro Ecosystem Lamezia.

“Il precampionato sta andando bene, molto bene. Ho visto un gruppo che ha grande voglia di riscatto, vogliamo rifarci. Gli allenamenti sono assolutamente di livello”.

Il Futsal Day contro la Meta Catania?

“Una gara, ovviamente difficile, non dimentichiamo chi avevamo di fronte: i migliori, i campioni d’Italia.

Mi è piaciuto l’atteggiamento: la Futura ha giocato con personalità, facendo il nostro gioco, non lasciando che l’avversario ci potesse sottomettere. Davanti ai campioni d’Italia ci può stare un pò di timore: grazie al pubblico del Palattinà, sempre presentissimo, non abbiamo sfigurato, tutt’altro.

E’ stato un buon test verso il nostro campionato”.