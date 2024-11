Futura, Tonino Martino: ‘Vittoria dedicata al Capitano Cividini’

La Futura si rialza con grinta. Successo grintoso contro Giovinazzo. Il Mister Tonino Martino racconta la sfida, il momento e la crescita del suo gruppo. Ecco le sue impressioni:

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi, ai miei calcettisti. Sono stati strepitosi. La vittoria va al Capitan Cividini, Pizetta e Pannuti. Il Capitano ha subito un brutto infortunio e non sarà più con noi in campo per il momento. Jean ha terminato la stagione, purtroppo. Questa vittoria è tutta per loro. So cosa vuol dire non poter giocare e stare fuori. Questa vittoria è tutta per loro e per il nostro pubblico che non manca mai, palpitante ed emozionante. Sul due a zero per loro, siamo stati una squadra. Siamo una squadra di uomini e grandi giocatori, io su questo non ho dubbi. Su qualcosa siamo inesperti, ma abbiamo grande voglia e motivazioni. Grazie al mio staff ed alla dirigenza”.