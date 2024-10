G7 Commercio: alla cena di gala dei ministri anche le tradizionali piparelle di Villa – FOTO

Gli italiani, si sa, sono una buona forchetta. È stato ampiamente dimostrato nel corso della due giorni del G7 del Commercio tenutosi a Reggio Calabria. Palcoscenico dell’evento internazionale il Comune di Villa San Giovanni che ha mostrato non solo le sue bellezze paesaggistiche, ma anche portato in tavola le sue eccellenze culinarie. La cena di gala, in particolare, è stata un trionfo di sapori e tradizioni, che ha unito i delegati internazionali attraverso la cultura gastronomica.

La Calabria “fuori” e sulla tavola insieme a tutta la Penisola

Il mare dello Stretto a fare da sfondo ad una calda sera d’estate ha accompagnato la cena di gala delle delegazione giunta a Reggio Calabria in occasione del G7. I ministri sono stati deliziati, sia nella giornata di ieri che di oggi, con una selezione di piatti e prodotti che rappresentano il meglio della cucina italiana.

La Calabria, regione ospitante, ha presentato alcune delle sue specialità uniche. Tra queste, le piparelle di Villa San Giovanni che hanno conquistato tutti.

Questi deliziosi dolci, croccanti e aromatici, hanno offerto un assaggio autentico della tradizione calabrese, lasciando un ricordo indelebile nei palati degli ospiti. Immancabile anche una versione moderna del bergamotto di Reggio Calabria da bere, insieme a tanti altri piatti preparati con ingredienti locali, freschi e di alta qualità.

Le piparelle città di Villa San Giovanni

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha espresso l’orgoglio della comunità locale:

“I bar cittadini, che hanno dato vita al presidio Slow Food, hanno fortemente voluto essere presenti alla cena di gala nel momento dedicato ai dolci. Un’iniziativa delle pasticcerie, veicolata tramite l’amministrazione comunale, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Si tratta – ha ricordato a CityNow, di un prodotto dolciario unico nel suo genere, a tutti gli effetti un’eccellenza calabrese”​​.

Il menù ha spaziato attraverso l’intera penisola, presentando una selezione di specialità da diverse regioni italiane. Ogni piatto raccontava una storia, un viaggio attraverso la cultura e la passione italiana per il cibo.

La serata è stata arricchita da intrattenimenti che hanno mostrato la vivacità culturale della regione. Musicisti locali hanno suonato brani tradizionali, con performance che raccontavano la Calabria, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Di grande impatto lo spettacolo in spiaggia offerto dalla banda della Marina Militare.

Il G7 del Commercio 2024 non è stato, dunque, solo un incontro tra leader mondiali, ma una celebrazione della Calabria e dell’Italia, un evento che ha saputo coniugare affari e piacere, politica e cultura, lasciando un’impressione positiva e si spera anche duratura su tutti i partecipanti​​.