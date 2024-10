GA-GA, sopralluogo Cannizzaro: “Un’emozione da condividere con tutti voi” – VIDEO

L’onorevole Francesco Cannizzaro, deputato di Reggio Calabria, è andato personalmente questa mattina a verificare l’avanzamento dei lavori della Gallico-Gambarie. Con un video, postato sul proprio profilo Facebook, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Esattamente tre anni fa -afferma- iniziavano i lavori della Gallico-Gambarie. Oggi sono qui per constatare la situazione e verificare di persona l’avanzamento dei lavori. Sto calpestando il primo viadotto realizzato, secondo me straordinariamente bello ed imponente. Poter toccare con mano questa realizzazione è una grande emozione. Io non posso che ringraziare tutti gli operatori, tutti i tecnici e gli operai, ma anche l’azienda e tutti quelli che contribuiscono a terminare questo grande obiettivo.”

Oggi sono anche ottimista, perchè quest’opera -conclude- sarà alla data alla luce al più presto. Immaginare che tra qualche mese saranno le autovetture ad attraversare questo viadotto per raggiungere la montagna è una grande emozione. Un saluto anche a chi dice che la Gallico Gambarie non sarà mai conclusa, grazie a chi lavora e crede in questo progetto.”