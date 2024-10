JiuJitsu NoGi, Gabriella Ripepi vince l’Europeo: secondo titolo consecutivo

Nella giornata di Venerdì 19 Ottobre 2024 si è svolto a Roma il Campionato Europeo IBJJF di Jiu Jitsu NoGi, disciplina senza kimono, al quale hanno preso parte come di consueto i due atleti e Maestri reggini Gabriella Ripepi e Francesco Giovanni Fragalà.

La vittoria di Gabriella Ripepi

Gabriella vince la finale di categoria in una lotta molto attesa con l’atleta inglese Danielle Tighe. Le due atlete scambiano molto nella lotta in piedi, ma la Maestra reggina riesce ad avere una predominanza tecnica che le consente di portare a terra per ben due volte l’avversaria, segnando i punti necessari per assicurarsi la vittoria e difendere il titolo per il secondo anno consecutivo.

Nell’assoluto, Gabriella vince nuovamente con l’inglese in semifinale, ma nella finale con la tedesca Hanna Kramer, a causa di una doppia squalifica per penalità assegnate ad entrambe, non viene decretata una vincitrice, con l’assegnazione di due secondi posti.

Il percorso di Francesco Giovanni Fragalà

Francesco parte molto bene nel qualification bracket, vincendo contro il detentore del titolo Europeo 2023, ma si ferma ad un passo dal podio ai quarti di finale, persi per due punti.

Un impegno continuo per lo sport

Entrambi gli atleti sono molto felici di continuare a portare titoli e rappresentare la città di Reggio Calabria in uno sport e disciplina ancora molto nuova in Italia e poco sviluppata al sud. Grazie alla loro passione e bravura, stanno coinvolgendo ed appassionando sempre più persone ad iniziare la pratica di questa arte marziale presso la loro Accademia MYB GYM a Reggio Calabria.