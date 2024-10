Gaetano Condello: “La fine della Viola sarebbe un dramma per Reggio Calabria”

Gaetano Condello ospite a Videotouring all’interno della trasmissione “Momenti neroarancio” ha dichiarato quanto segue sul passato e sul momento della Viola Basket Reggio Calabria toccando punti importanti anche del difficile presente.

IL MIO TRASCORSO NEROARANCIO. “Sono legato ai colori neroarancio da sempre, da quest’anno la mia collaborazione è terminata, nonostante sono sotto contratto mi sono spostato sul settore giovanile”.

VICENDA FIDEIUSSIONE. Riguardo la vicenda fideiussione non ho mai parlato fino al momento:” E’ stata un fine spiacevole per chi in questi anni ha operato e per tutti i tesserati, un grande dispiacere per la città e per i tifosi”.

MUSCOLINO E COPPOLINO.“Non so se Muscolino tornerà in società, personalmente non ho avuto nessuna chiamata, tra giovedì e venerdì chiamato in causa da vari tesserati e da Coppolino, con diverse problematiche logistiche, mi sono sentito di dare un supporto da esterno, da parte mia nonostante sono sotto contratto non c’è alcuna intenzione di continuare una collaborazione”.

COMUNE E DELEGATO SPORT. “Non sono a conoscenza delle vicissitudine societarie, sono a conoscenza dei passaggi sportivi. Non per la questione strutture anche sentendo il delegato sport Giovanni Latella, non credo che questo nodo sia tale da non poter portare avanti la stagione.”

LOGISTICA.“Le problematiche del centro sportivo di Modena e del palazzetto di Pentimele sono evidenti, anche con la nostra gestione c’era questo problema, ma ripeto non penso che questo problema sia tale da interrompere la stagione sportiva.”

VECCHIA E NUOVA GESTIONE. “Non credo che la vecchia società stia supportando economicamente l’attuale gestione, bensì si sia interrotto tutto al momento della vendita.”

LA CITTÀ ED IL BASKET. “Tutta la città viene da un momento difficile, tutti i tifosi, hanno preso una posizione legittima, hanno avuto un colloquio con l’amministratore, ero presente contro Palestrina e la mancanza dei tifosi era pesante quanto da capire. Chi della società è rimasto a Reggio Calabria ha sofferto molto e comprendo pianamente i tifosi.”

CONFERENZA DI COPPOLINO. “Domani l’amministratore nella conferenza stampa indetta al Pianeta Viola evidenzi tutti i problemi societari e logistici della Viola Basket.”

IL FUTURO. “Spero che tutti questi problemi vengano risolti, sarebbe un danno enorme sia sportivo che economico, ognuno deve farsi carico delle proprie responsabilità, si rischia il tracollo del basket a Reggio Calabria.”

LA SCUOLA BASKET VIOLA. “Io sono uno dei dirigenti della Scuola Basket Viola, sicuramente non sono stato io a “crearla” sto cercando un percorso di cambiamento, però non è detto che continui io personalmente. Abbiamo uno staff solido con a capo Donato Avenia. Dobbiamo convogliare tutti su questo progetto per la città di Reggio Calabria. Il rischio del declino generale sarebbe un dramma per l’intera città.”