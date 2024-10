Gaetano Gebbia incontra i giovani di Attendiamoci

Continuano gli incontri formativi rivolti agli sportivi proposti dall’associazione Attendiamoci Onlus.

Dopo aver incontrato Francesco Catona, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) sez. Reggio Calabria, ascolteremo la testimonianza di Gaetano Gebbia.

L’ allenatore inizia la propria carriera organizzando e seguendo un gruppo minibasket a Ragusa, dove è cresciuto. È la stagione 1978/79, al termine della quale si trasferisce a Roma per frequentare l’ISEF e far parte dello staff tecnico del settore giovanile della Stella Azzurra.

Nel 1983, chiamato da Gianfranco Benvenuti, approda a Reggio Calabria rivestendo il ruolo di vice allenatore (la squadra è stata appena promossa in Serie A) e di responsabile del settore giovanile. Come vice di Benvenuti, Puglisi, Zorzi e Recalcati, vive in prima persona la crescita e l’esplosione della VIOLA. Nel frattempo completa il proprio iter formativo diventando Allenatore Nazionale ed Istruttore Nazionale di MiniBasket.

Significativa l’attività di monitoraggio attraverso la quale vengono reclutati giocatori che diventeranno importanti nel basket nazionale quali Avenia, Tolotti, Attruia, Livecchi. Verso la fine degli anni ottanta, recandosi in Argentina, recluta Giorgio Rifatti e Hugo Sconochini.

Negli anni comincia ad occuparsi di formazione ed è fautore del primo tentativo di corso per istruttore di settore giovanile. Nel 1999 ottiene la promozione della Viola in A1 e nella stagione successiva il miglior piazzamento della storia della squadra reggina. Nella stagione 2012/2013 è stato coordinatore del Settore Giovanile della Reggina Calcio.

Nel 2013 viene pubblicato il suo libro, “L’Allenatore in cattedra”, per Iiriti Editore.

L’ incontro con mister Gebbia si terrà Venerdì 24 Febbraio alle ore 19.30 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (Via Cardinale Portanova, 184 – Reggio Calabria), sede operativa dell’Associazione Attendiamoci. Durante l’incontro i presenti potranno ascoltare la testimonianza di vita dentro e fuori dal campo dell’allenatore e confrontarsi sul tema del valore educativo dello sport.

Per informazioni www.attendiamoci.it o +39 3496161157