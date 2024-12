Gaetano Pipitone: l’obiettivo che ‘racconta’ con la sua arte Reggio Calabria al mondo – FOTO

Un fotografo in grado di immortalre non solo momenti, ma anche l'anima della città di origine, premiato al concorso internazionale di Madrid

C’è una bellezza che sfugge al tempo, una magia che si posa silenziosa tra le strade e i panorami di Reggio Calabria. Gaetano Pipitone, fotografo matrimonialista internazionale, ha saputo catturare questa magia e trasformarla in arte, portando con sé un pezzo della sua terra sui palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Il riconoscimento internazionale ad un fotografo reggino

Recentemente, Madrid ha accolto uno dei concorsi più ambiti della fotografia matrimoniale: il FdB Awards 2024. Oltre 3.000 partecipanti, migliaia di immagini inviate da ogni angolo del pianeta, tutte in gara per un posto sul podio. In mezzo a questo mare di talento e creatività, Gaetano Pipitone ha brillato con due fotografie che hanno lasciato il segno tra le oltre 10.000 immagini esaminate. Una vittoria che celebra non solo il fotografo, ma anche la sua città natale, Reggio Calabria.

“Nelle foto che ho presentato, c’è tutta la mia Reggio”, racconta Pipitone con emozione. La scelta dei soggetti, delle location, della luce che danza sui volti degli sposi e sui dettagli più intimi del giorno più bello: ogni scatto è un omaggio alla sua terra, una dichiarazione d’amore alla Calabria. Ecco perché, nelle sue opere, Reggio Calabria non è solo sfondo, ma protagonista. Dal mare alle colline, passando per antiche architetture oggi simboli induscussi, per finire a quella luce unica, che solo il Sud sa regalare, diventano cornice perfetta per immortalare l’eternità di un momento.

La competizione del FdB Awards, nata nel 2015, è un punto di riferimento globale per la fotografia matrimoniale. Ogni anno, migliaia di artisti si mettono in gioco, sottoponendo le loro opere a una giuria internazionale composta dai migliori professionisti del settore. Gaetano, oltre a essere premiato, è uno dei giudici più richiesti nelle competizioni di alto livello, come Italian Master, ProWed Award e Inspiration Photography. Una figura stimata e riconosciuta tra le associazioni più importanti al mondo, dove il rigore tecnico incontra l’emozione pura.

La passione per le foto, l’amore per la propria terra

Ma ciò che rende speciale il fotografo reggino è, in particolar modo, la sua visione: una volontà ferrea di valorizzare Reggio attraverso il proprio obiettivo.

“Ogni angolo della mia città ha qualcosa da raccontare. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma viviamo in un luogo straordinario. Portare Reggio su un palco internazionale è per me motivo di grande orgoglio”, ha spiegato. Ed è proprio questa passione a emergere dalle sue foto premiate, che ora fanno il giro del mondo, diventando ambasciatrici visive della bellezza e della storia reggina.

Non si tratta solo di fotografia matrimoniale, ma di un racconto culturale ed emotivo. Ogni scatto è un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Gli sposi diventano interpreti di una scena più grande, dove la città si rivela in tutta la sua poesia. Così, una foto può raccontare non solo un amore, ma una storia che appartiene a tutti.

Con il riconoscimento ottenuto a Madrid, Gaetano Pipitone non ha semplicemente conquistato un podio: ha regalato alla sua città d’origine un posto d’onore nella fotografia mondiale. Le sue immagini, pubblicate su piattaforme digitali e cartacee, ricordando a tutti che l’arte è anche un atto d’amore per la propria terra.

Per Gaetano, questa vittoria è solo un punto di partenza. Il suo obiettivo continuerà a raccontare storie, a emozionare e, soprattutto, a portare in alto il nome di Reggio Calabria, con la stessa passione di sempre.