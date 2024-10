Gaffe della D’Urso, il capoluogo della Calabria non è Catanzaro – VIDEO

“Siamo belle, la cultura non ci serve”.

Bastano poche, semplici parole per distruggere decenni di lotte per la parità dei sessi e l’affermazione della donna in ogni settore della società odierna. Nella giornata di ieri, giovedì 27 febbraio, è andato in onda su mediaset il programma televisivo Pomeriggio 5. Milioni di italiani incollati alla televisione per guarda Barbara D’Urso. La conduttrice divenuta famosa per i suoi ‘modi di fare’, passata agli onori di cronaca per la recente lite con Vittorio Sgarbi, non ha perso occasione per continuare a parlare del Coronavirus.

Ciò che ha colpito, in particolar modo, l’attenzione dei calabresi è il servizio riguardante la ‘Pupa ed il Secchione‘. “Modelle, cubiste e spogliarelliste: Siamo belle, chiamateci pure ignoranti” questo il nome del servizio che ha scatenato l’ilarità del pubblico presente in studio e di quello a casa grazie ad una gaffe ‘geografica’ della conduttrice. Cos’ha a che fare tutto questo con la nostra regione? Apparentemente nulla, se non fosse che durante un test di cultura generale cui è stata sottoposta una delle Pupe viene fuori una domanda, abbastanza banale:

“Qual è il capoluogo della Calabria?”.

La ragazza, incerta, risponde Crotone per poi correggersi affermando ‘Catanzaro‘. Imperdibile la reazione e l’indignazione di Barbara D’Urso che, convinta quella non fosse la risposta esatta, afferma invece: “Ma non è Catanzaro è Reggio Calabria“.

Grazie cara Barbara per aver favorito i reggini, dopo aver diffuso nei giorni scorsi una fake news riguardante un caso di Coronavirus partito dalla nostra città. La gaffe non è passata inosservata e la stessa presentatrice ci ha poi riso su, ma la cosa risulta ancora più grave se si scava un pò nelle sue radici: il padre ha origini della provincia di Potenza, mentre la madre era calabrese, precisamente di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Sarà questo il motivo della temporanea confusione della conduttrice?

Per vedere il video CLICCA QUI.