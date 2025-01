Gagliardi: ‘Reggina, oggi devi vincere. Non comprendo il ricorso della Scafatese’

"A questa squadra serve una punta e non solo. Alla lunga resteranno in due"

L’ex osservatore e poi allenatore della Reggina Franco Gagliardi, parla degli amaranto a Gazzetta del Sud: “Non c’è alternativa al successo. E’ fondamentale battere la compagine siciliana, nettamente inferiore rispetto all’undici di Trocini. A Scafati la squadra ha dominato sfiorando il colpaccio, ma purtroppo ha sbagliato diverse occasioni.

Barranco ha avuto l’opportunità del 2-0 ma da due passi non è riuscito a centrare la porta, Barillà non ha realizzato il calcio di rigore, pomeriggio sfortunato. I campani li ho visti nettamente in difficoltà soprattutto a centrocampo dove ha giganteggiato Laaribi. Non comprendo il ricorso presentato dai gialloblu.

Barranco e Curiale sono discontinui e forse ci vorrebbe una punta e secondo me anche un centrocampista nonostante Barillà, Laaribi, Porcino e Forciniti hanno tanta qualità. L’organico è competitivo e credo sia più completo di quello della capolista. Forse è mancata continuità nella prima parte di stagione.

Alla lunga resteranno solo Reggina e Siracusa. Potrebbero mollare Sambiase, Scafatese e Vibonese, fondamentale sarà lo scontro diretto che si giocherà al Granillo e io confido nell’entusiasmo dei tifosi sempre presenti anche in trasferta”.