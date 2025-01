Favara-Reggina: dove e come vedere la partita

Solitamente vengono definiti appuntamenti scomodi quelli del mercoledi, soprattutto quando si entra nel vivo della stagione e si sprecano tante energie la domenica, così come è accaduto alla Reggina in occasione del match contro la Scafatese, tra l’altro trasferta non del tutto agevole.

Non c’è il tempo per preparare al meglio il confronto ed è necessario gestire anche i calciatori, visto che dopo quattro giorni si torna nuovamente in campo. La squadra amaranto, dopo il beffardo pareggio di Scafati, ha l’obbligo di conquistare i tre punti se vuole continuare a sperare in una scalata verso la parte più alta della classifica, ma troverà un avversario agguerrito che sta ancghe disputando una buona stagione.

Dove e come vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.