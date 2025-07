Calciomercato: ufficiale l’addio di Renelus. Lo comunica il calciatore

Lo avevamo scritto qualche giorno fa che non ci sarebbe stato il rinnovo di contratto per Renelus e adesso ne arriva la conferma ufficiale con l’ormai abtuale saluto da parte dei calciatori che arriva attraverso i profili social personali:

Il saluto di Renelus

“Si chiude un capitolo…

Oggi è arrivato il momento di voltare pagina e lasciare la Reggina.

Questo club mi ha accolto con fiducia e mi ha permesso di crescere, in campo e come uomo.

Indossare questa maglia è stato un onore che non dimenticherò mai.

Grazie ai miei compagni, allo staff, alla dirigenza, e soprattutto a voi tifosi, per il vostro sostegno in ogni momento.

Mi avete spinto, mi avete ispirato.

Parto con gratitudine, con tanti ricordi nel cuore e con la voglia di affrontare una nuova sfida.

La Reggina sarà sempre parte della mia storia”.

Con rispetto e affetto,

Bertony Renelus