Assemblea Supporters Trust, Marino: ‘Rilanciamo il nostro impegno per la Pallacanestro Viola’

Si è svolta l’assemblea annuale dei soci del Supporters Trust della Pallacanestro Viola. Ad apertura dei lavori si sono ricordate le figure di due illustri e storici tifosi: i compianti Pietro Mafrici e Pasquale Favano. Durante il dibattito insieme alla parte amministrativa e l’elezione di Marcella Giustra come nuova segretaria, si è discusso sul ruolo del Trust nella nuova composizione societaria della compagine cestistica di Reggio Calabria. A margine dell’importante incontro svolto presso lo Sporting Stelle del Sud, il presidente del Trust Maurizio Marino ha rilasciato per CityNow le seguenti dichiarazioni.

Il Supporters Trust è pronto

“Il supporto del Trust come dalla sua fondazione ha come obiettivo principale quello di sostenere in tutto e per tutto la Pallacanestro Viola, quindi come ogni anno ci faremo trovare pronti. Organizzeremo degli eventi per portare in alto il blasone della società neroarancio”.

La nuova composizione societaria

“La società con l’innesto dei nuovi soci avrà nuova linfa e quindi anche il Trust da questo nuovo assetto non potrà che trarre giovamento. Noi lavoreremo ancora di più per quanto riguarda le giovanili perché l’obiettivo è quello di aumentare il numero dei ragazzi iscritti”.

Pianeta Viola e tifo organizzato

“Stiamo lavorando per il Pianeta Viola e noi come il Supporters Trust andremo anche ad inserirci nel discorso che riguarda i genitori dei ragazzi per poter far sì che la famiglia della compagine di Reggio Calabria sia sempre più numerosa e sempre più attiva. Inoltre ci stiamo attrezzando per supportare la squadra con il tifo organizzato sia per quanto riguarda le partite interne e anche per le trasferte“.