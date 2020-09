Via i Governatori dalla Cittadella. Scompare la Galleria dei Presidenti - FOTO

Piano terra, 'zona Pecco' (nome del bar/ristorante della Cittadella della Calabria).

In questo lungo corridoio, fino a qualche settimana fa, sostavano i faccioni di tutti i presidenti della Regione Calabria che dal 1970 hanno guidato l’ente nel suo primo mezzo secolo di storia.









Probabilmente per motivi logistici (ma ancora non è chiaro) è stato deciso di smontare la 'Galleria dei Presidenti'. Niente più quadri appesi dunque, niente più angolo commemorativo dei numerosi Governatori della Calabria. C'è solo qualche chiodo, rimasto penzolante.

Inaugurata il 3 dicembre 2019, il corridoio con tappeto rosso e foto appese, chiamato appunto la 'Galleria dei Presidenti' è costato ai calabresi ben 5.856,00 euro. Quel piccolo 'bottino' oggi viene custodito in qualche magazzino o deposito dove rimarrà probabilmente chissà per quanti anni.

Tra le numerose foto che ornavano il corridoio, CityNow aveva segnalato, proprio a distanza di pochi giorni dall'allestimento, un errore grossolano nel nome Giuseppe riferito all'ex Governatore Scopelliti, corretto poi con la sostituzione dell'effige.

Ci domandiamo dunque che fine abbia fatto la 'Galleria dei Presidenti'. Verrà ripristinata o è stata abolita di punto in bianco dall'attuale Governatore Santelli?

E se è stata smontata per motivi di spazio o di organizzazione di altro evento, perchè ad oggi non è stata ancora allestita nuovamente? Eliminare un qualcosa di già realizzato, che poteva aiutare soprattutto i giovani nella memoria storica dell'istituzione più importante del nostro territorio, non è un gesto elegante né corretto per i cittadini calabresi.

La rimozione forzata del passato non può avvenire d'emblée...