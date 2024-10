Gallicianò, il borgo in cui le tradizioni sono ancora vive – VIDEO

“A Gallicianò in Aspromonte, nel cuore della Calabria grecanica, le tradizioni sono conservate con passione e attenzione. Sia quelle culturali, in questo piccolo borgo si parla ancora greco, come spiegano Raffaele e Mimmo, storici del luogo, sia quelle gastronomiche, come dimostrano i piatti della Trattoria di Gallicianò illustrati dal proprietario Nino Romeo. Salire a Gallicianò significa entrare profondamente nella magia di questa terra e nella splendida accoglienza di chi la abita”.

Recita così la didascalia che accompagna un video pubblicato questa mattina, mercoledì 19 agosto, da ‘Le guide de L’Espresso‘. La piccola frazione del Comune di Condofuri è famosa non solo in tutta la provincia di Reggio, ma in tutta la Calabria per la sua storia e le sue tradizioni.

