Gallico, a breve la ripresa dei lavori in Via Anita Garibaldi

Riceviamo e pubblichiamo – L’Associazione culturale Tre Quartieri, comunica, che è stata fatta e pubblicata la determinazione, per la ripresa dei lavori di riqualificazione della Via Anita Garibaldi, per cui a breve termine, la ditta appaltatrice dovrebbe riprendere i lavori.

L’associazione Tre Quartieri è ed è stata sempre stata vicina alle problematiche del territorio Gallicese, con la ripresa dei lavori, spera presto possano finire i disagi, che la popolazione di Gallico, in particolare nei rioni di Lampione e Pietre della zita, è costretta a subire.

Con preghiera di pubblicazione

Il Presidente

Oreste Pennestrì