Gallico Catona Under 17 in finale al “Torneo Riviera dei Cedri”

Il Gallico Catona, categoria Under 17 ha centrato il pass per la finalissima del torneo “Riviera dei Cedri”, che avrà luogo domani in Sicilia. Lo step finale è stato raggiunto meritatamente dai ragazzi di mister Condello che hanno vinto tre gare in rapida sequenza.

Tante le squadre presenti: Polisportiva Santa Maria Cilento, Nemea Calcio, Pixous 2002, Certosa di Padula, B.A.R.S.A. Cilento, Sporting Scario, Carmine Speranza, Digiesse Lauria, Calcio Gallico Catona, Pro Emiliano Villapiana e Città di Ribera.

“Abbiamo fatto un ottimo campionato – afferma il Direttore del Gallico Catona, Enzo Dascola ai microfoni di Tornei Giovanili Sicilia – anche li abbiamo centrato i play off. Siamo venuti qui per divertirci, in seguito a queste tre vittorie ci giocheremo la finale. In questa rosa ci sono dei ragazzi che hanno già esordito in prima squadra.” Presente in video conferenza anche il capitano Giovani Pectu: “Il nostro obiettivo adesso è quello di vincere il torneo. Ringrazio la società che sempre ci è stata vicina. Per quanto riguarda la stagione potevamo centrare anche il primo posto, ma gli infortuni ci hanno ostacolato.” Infine, sempre ai microfoni di TGS ha parlato il mister Giandomenico Condello: “Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di poter far esordire quanti più ragazzi in prima squadra. E’ da Settembre che lavoriamo sodo e la partecipazione a questo torneo è un regalo che ci siamo voluti fare.”

Domani a seguito di una partita (l’ultima del girone), il Gallico Catona disputerà la finalissima, già conquistata matematicamente.