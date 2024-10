Gallo: ‘Mi sono arrabbiato con la stampa locale, ve lo dovevo dire’

"Quella maglia con il Catanzaro? Per me era solo ironia"

Si è parlato veramente di tutto ed il presidente Gallo ha voluto manifestare il proprio pensiero, anche in merito a quella famosa maglia indossata in occasione del derby con il Catanzaro: “La maglietta con il Catanzaro? Sono stato deferito per 45 giorni, la stessa sanzione che viene data ad un presidente che non paga i calciatori.

Quando sto da solo penso. Avrò fatto qualcosa di grave. Io vengo da una città, Roma, dove l’ironia la fa da padrona. La cosa che, però, più mi ha dato fastidio, sono state le critiche ricevute da una parte della stampa di Reggio. Arrivate da fuori rientrano nella normalità, ma da Reggio no, questo mi ha fatto male. Ma non critiche così, addirittura forti, fortissime. Ho sempre detto la Reggina deve essere una squadra fortemente amata dalla propria gente ed odiatissima da tutti gli altri.

Quella frase sulla maglia non era diretta a nessuno, eppure alcuni dei miei giornalisti, quelli di Reggio mi hanno attaccato. Questo mi ha portato ad allontanarmi da alcune situazioni, chiaramente non dai miei tifosi, per questo sono andato quel giorno sotto la curva sud”.