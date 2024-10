Grazie a Gallo, la Reggina è tornata ad interessare a livello nazionale

Non è passata inosservata l’attenzione che è tornata a suscitare la Reggina anche in ambito nazionale. L’avvento di Gallo e l’arrivo di calciatori importanti, hanno riproposto la squadra amaranto anche nelle testate giornalistiche più importanti ed ovviamente il ritorno di interesse e di entusiasmo, è stato colto anche dalle più importanti emittenti televisive per la trasmissione delle partite.

Sul sito momentoitalia.it, all’interno del quale vi è la sezione dedicata alla compagine reggina, l’articolo che evidenzia quanto si diceva in apertura, questi alcuni passaggi: