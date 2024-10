Calcio – Catania in crescita. Al Granillo serve una grande Reggina

Sfida di altissimo interesse. Obiettivi diversi in classifica ma la stessa necessità: i tre punti

Due vittorie consecutive. La prima sul campo del Catanzaro, la seconda al Massimino contro la capolista fino a quel momento imbattuta Juve Stabia. Il Catania ha ripreso quota anche se la vetta della classifica rimane non particolarmente vicina, se si considera pure che le vespe avranno nel proprio percorso i tre punti assicurati con il Matera.

Un cambio di passo che arriva qualche settimana dopo l’arrivo dell’esperto Novellino in panchina e la voglia di dare continuità fino al termine della stagione. Rossoazzurri costruiti per vincere e collocati nel campionato di serie C, dopo le vicissitudini che ne hanno caratterizzato una estate convulsa con il mancato ripescaggio.

Squadra in salute che la Reggina ha l’obbligo di affrontare con il massimo della forza e delle determinazione, armi fondamentali per il raggiungimento di un risultato positivo. Gli amaranto, a prescindere dalla qualità dell’avversario, hanno necessità di fare punti, soprattutto dopo l’ultimo turno in cui la Reggina ha riposato e quasi tutte le dirette concorrenti hanno fatto bottino pieno.

