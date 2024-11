Gambarie: al via la stagione sciistica!

“E’ tutto pronto a Gambarie per l’inizio della stagione sciistica invernale. L’arrivo della prima neve, che ha allietato i turisti già nel weekend, consentirà l’apertura della pista azzurra e di entrambe le seggiovie già a partire da lunedì 18 gennaio”.

A dare l’annuncio è direttamente Sindaco di Santo Stefano Francesco Malara al termine del sopralluogo effettuato dai tecnici che hanno dato il via all’apertura della pista.

“Abbiamo atteso che cadesse qualche altro fiocco di neve nel weekend per decretare finalmente l’inizio della stagione sciistica. Speriamo che nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno favorevoli per consentirci di garantire quella continuità di esercizio che tutti auspichiamo. Intanto all’Amministrazione va il merito di essersi fatta trovare pronta, per la prima volta dopo tanti anni, all’arrivo della prima neve, per poter aprire gli impianti immediatamente e rendere le piste fruibili ai tanti sciatori innamorati di Gambarie“.

Nel frattempo continuano le iniziative sportive organizzate dal Comune dedicate residenti di Santo Stefano. Da questa settimana al via le lezioni gratuite di sci per i bambini delle scuole elementari e medie del piccolo centro aspromontano. Le lezioni, organizzate in collaborazione con le scuole sci Gambarie e Aspromonte, si terranno ogni martedì e giovedì tra le 14:00 e le 16:00 e saranno completamente gratuite. Così come gratuito sarà il noleggio delle attrezzature, offerte dalle ditte Sportime, Romeo e Belmonte, e l’accesso agli impianti di risalita.

Con l’apertura di domani (lunedì 18 gennaio), dalle ore 8.30 alle 16.00, inizia ufficialmente la stagione sciistica 2016 a gambarie, in attesa del completamento dei nuovi impianti di risalita, sui quali si continua a lavorare, che saranno pronti già a partire dalla prossima primavera. Le condizioni di innevamento delle piste, gli orari di apertura e chiusura degli impianti di risalita saranno disponibili sul sito internet del Comune di Santo Stefano, sul quale nei prossimi giorni saranno pubblicate le immagini in tempo reale della nuova webcam posizionata in cima alla pista azzurra.