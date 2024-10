A Gambarie il Carnevale è sugli sci – VIDEO

Neve sulla pista azzurra per questo Carnevale 2017!

Come già riportato sul nostro magazine qualche giorno fa Gambarie si conferma “ghiacciata”.

Anche per questo ultimo weekend di febbraio si potrà sciare nel magico scenario di Gambarie e godere del suo panorama immerso tra mare e monti.

I ragazzi della Snow Family monteranno, nella mattinata di domani, la struttura dello Snow Park che consentirà agli appassionati di snow di effettuare qualche jumps.

“Ci sono due salti jump e tre strutture in linea. Tecnicamente è fatto da due linee, una di salti e una di box. Il tutto è fatto per un livello medio basso in modo che tutti possano imparare ed approcciarsi a questa realtà – spiega Tiziano Tallarico della Snow Family – Cerchiamo di avvicinare la gente a questo sport. Le strutture sono semplici, in modo che anche le persone che stanno iniziando da poco, possano riuscire a sfruttarle tranquillamente. Cerchiamo di collaborare con chi gestisce attività accanto a noi, in cima alla pista azzurra. Proveremo a sciare anche in maschera per questo ultimo week end di febbraio ma ancora non è sicuro. Attendiamo le previsioni e vi aggiorneremo attraverso la nostra pagina FB”.

Il riscontro è davvero positivo e le piste sono piene di gente che ha voglia di divertirsi sulla neve, proveniente da tutta la Calabria e non solo.

Approfittate quindi di uno degli ultimi weekend di neve di questo inverno.

Intanto vogliamo riproporvi uno dei tanti video che abbiamo realizzato nella splendida località di Gambarie.

QUI IL VIDEO