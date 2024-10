‘Dalla nave alla neve’, la nuova convenzione per ‘traghettare’ a Gambarie

Nuova convenzione tra Caronte & Tourist e il comune di Santo Stefano in Aspromonte. ‘Dalla nave alla neve, il viaggio è breve’, il nome scelto per offrire il nuovo servizio a tutti gli appassionati della neve. Per tutta la stagione sciistica 2022 è disponibile lo speciale biglietto ‘Sun Daily’, dal costo di 38 euro, che sarà valido solo la domenica e permetterà di avere assieme al biglietto di andata e ritorno con la Caronte anche un bonus di 20 euro spendibili presso piu attivita’ convenzionate nella Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’amministrazione comunale inoltre ha reso noto “che gli orari degli impianti di risalita sono i seguenti: 8.30/15.30 (ultima corsa in salita);

Servizio navetta: in coincidenza con gli orari delle seggiovie, a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 15.00 ( ultima salita) – dal Rumia al Telese ogni 10 minuti; da Piazza Mangeruca al Rumia, nei giorni feriali, ogni 15 minuti.

La cooperativa Asproservice di Gambarie infine comunica a tutti gli interessati che è possibile acquistare gli SKI PASS nei seguenti esercizi commerciali:

Agenzia Viaggi ACITUR via De Nava;

Negozio Articoli Sportivi SPORTWORLD via Pio Xl;

Torrefazione Romeo Via Nazionale 146, Gallico;

Per tutte le info è disponibile il seguente indirizzo e-mail: gambarieinfopoint@gmail.com